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Геологическая служба США сообщила о небольшом землетрясении в Нью-Йорке

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Землетрясение произошло недалеко от района Астория в нью-йоркском боро Куинс. Вероятно, оно и потревожило жителей острова Рузвельт Айленд 2 января, сообщает ABC со ссылкой на американскую геологическую службу.

По имеющимся данным, землетрясение магнитудой 1,7 могло послужить причиной неполадок в работе электросетей в ряде районов города.

Сообщений о повреждениях или о пострадавших в Нью-Йорке не поступало.

«Это было похоже на взрыв, звук был такой, будто взорвалась бомба. Здание тряслось, это разбудило нас», — сказал один из местных жителей.

Утром 2 января взрывы раздались в Нью-Йорке, причины хлопков были неизвестны — спасательные службы разбираются в происшедшем. На громкие звуки пожаловались в том числе жители боро Манхэттен и Куинс. Инцидент привёл к перебоям в работе электросетей на острове Рузвельт Айленд.

Экстренные службы предположили, что сообщения о «взрывах», вероятнее всего, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях.

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