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Консул: экстренные службы объяснили неполадками в сети звуки взрывов в Нью-Йорке

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Сообщения о «взрывах» на острове Рузвельт Айленд в Нью-Йорке, вероятнее всего, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях.
Консул: экстренные службы объяснили неполадками в сети звуки взрывов в Нью-Йорке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров со ссылкой на местные экстренные службы.

«Местные службы экстренного реагирования сообщили о том, что, скорее всего, это было связано с неполадками в электросети, неполадками на подстанциях, ввиду чего подача электроэнергии была прекращена на некоторое время», — сказал дипломат РИА Новости.

Судя по той информации, которую получили в Генконсульстве, скорее всего, речь идёт о том, что «где-то произошло что-то типа замыкания», техногенное происшествие, пояснил Захаров.

Утром 2 января взрывы раздались в Нью-Йорке, причины хлопков были неизвестны — спасательные службы разбираются в происшедшем.

На громкие звуки пожаловались в том числе жители боро Манхэттен и Куинс. Инцидент привёл к перебоям в работе электросетей на острове Рузвельт Айленд.

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