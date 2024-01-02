Красный Полумесяц заявил об ударе ВС Израиля по его штаб-квартире в секторе Газа
- AP
«Оккупационные силы снова ударили по штаб-квартире Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе, в результате чего несколько человек погибли и несколько пострадали», — говорится в сообщении организации в X (бывший Twitter).
Также там добавили, что израильские дроны продолжают обстреливать окрестности штаб-квартиры и больницы «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе.
По информации Axios, палестинское движение ХАМАС представило своё предложение по новой сделке по пленным, однако Израиль счёл его неприемлемым.