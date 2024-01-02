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Красный Полумесяц заявил об ударе ВС Израиля по его штаб-квартире в секторе Газа

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Красный Полумесяц заявил об ударе со стороны войск Израиля по его штаб-квартире в секторе Газа. Есть погибшие и раненые.
Красный Полумесяц заявил об ударе ВС Израиля по его штаб-квартире в секторе Газа
  • AP

«Оккупационные силы снова ударили по штаб-квартире Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе, в результате чего несколько человек погибли и несколько пострадали», — говорится в сообщении организации в X (бывший Twitter).

Также там добавили, что израильские дроны продолжают обстреливать окрестности штаб-квартиры и больницы «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе.

По информации Axios, палестинское движение ХАМАС представило своё предложение по новой сделке по пленным, однако Израиль счёл его неприемлемым.

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