Красный Полумесяц заявил об ударе ВС Израиля по его штаб-квартире в секторе Газа

Красный Полумесяц заявил об ударе со стороны войск Израиля по его штаб-квартире в секторе Газа. Есть погибшие и раненые.

«Оккупационные силы снова ударили по штаб-квартире Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе, в результате чего несколько человек погибли и несколько пострадали», — говорится в сообщении организации в X (бывший Twitter).

Также там добавили, что израильские дроны продолжают обстреливать окрестности штаб-квартиры и больницы «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе.

По информации Axios, палестинское движение ХАМАС представило своё предложение по новой сделке по пленным, однако Израиль счёл его неприемлемым.