Axios: Израиль отказался от предложения ХАМАС по новой сделке по пленным
Об этом информирует Axios.
«Предложение, которое мы получили от ХАМАС в воскресенье, было совершенно необоснованным», — сказал один из израильских чиновников.
При этом, как отмечает портал, Израиль попросил посредников попытаться подготовить «более приемлемое предложение».
«Они работают над этим, и давайте посмотрим, что произойдёт», — говорится в публикации.
Ранее в Times of Israel заявили, что Катар рассказал о готовности ХАМАС к переговорам по заложникам.