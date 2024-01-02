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Axios: Израиль отказался от предложения ХАМАС по новой сделке по пленным

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Палестинское движение ХАМАС представило своё предложение по новой сделке по пленным, однако Израиль счёл его неприемлемым.

Об этом информирует Axios.

«Предложение, которое мы получили от ХАМАС в воскресенье, было совершенно необоснованным», — сказал один из израильских чиновников.

При этом, как отмечает портал, Израиль попросил посредников попытаться подготовить «более приемлемое предложение».

«Они работают над этим, и давайте посмотрим, что произойдёт», — говорится в публикации.

Ранее в Times of Israel заявили, что Катар рассказал о готовности ХАМАС к переговорам по заложникам.

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