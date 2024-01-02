Axios: Израиль отказался от предложения ХАМАС по новой сделке по пленным

Палестинское движение ХАМАС представило своё предложение по новой сделке по пленным, однако Израиль счёл его неприемлемым.

Об этом информирует Axios.

«Предложение, которое мы получили от ХАМАС в воскресенье, было совершенно необоснованным», — сказал один из израильских чиновников.

При этом, как отмечает портал, Израиль попросил посредников попытаться подготовить «более приемлемое предложение».

«Они работают над этим, и давайте посмотрим, что произойдёт», — говорится в публикации.

Ранее в Times of Israel заявили, что Катар рассказал о готовности ХАМАС к переговорам по заложникам.