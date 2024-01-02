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Посол Франции в Киеве Весьер анонсировал изменение формата помощи Киеву

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Французский посол на Украине Гаэль Весьер заявил о планах Парижа постепенно изменить формат помощи украинской армии.
Посол Франции в Киеве Весьер анонсировал изменение формата помощи Киеву
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в эфире телеканала France Info.

Посол заявил, что Франция продолжает поддержку Украины в вопросе военной помощи. 

При этом он заявил, что цель Парижа заключается в том, чтобы «производить больше оружия на Украине», а не действовать исключительно за счёт безвозмездных поставок.

Весьер уточнил, что для перехода к новой стратегии понадобится некоторое время.

Ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине. Она отметила, что в западных странах надеялись на другой результат.

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