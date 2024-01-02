Посол Франции в Киеве Весьер анонсировал изменение формата помощи Киеву
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Об этом он сказал в эфире телеканала France Info.
Посол заявил, что Франция продолжает поддержку Украины в вопросе военной помощи.
При этом он заявил, что цель Парижа заключается в том, чтобы «производить больше оружия на Украине», а не действовать исключительно за счёт безвозмездных поставок.
Весьер уточнил, что для перехода к новой стратегии понадобится некоторое время.
Ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине. Она отметила, что в западных странах надеялись на другой результат.