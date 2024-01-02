Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из России из-за роста COVID-19

Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из России из-за роста заболеваемости COVID-19, о котором сообщили в ВОЗ.

Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.

«Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше», — сказал дипломат.

По его словам, сегодня симптомы коронавируса менее жёсткие, чем те, которые были два года назад.

Ранее главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора профессор Анна Попова высказалась о ситуации с COVID-19 в стране.