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Попова прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России

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Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора, профессор Анна Попова высказалась о ситуации с COVID-19 в стране.
Попова прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ковид остался с нами надолго, преобразовавшись в сезонный коронавирус. Но так как он продолжает быстро мутировать, то болеть мы им пока будем чаще и, возможно, клинически более манифестировано», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, таким образом организм обычно реагирует на новые антигенные компоненты.

Кроме того, отметила Попова, в течение нескольких дней после перенесённых инфекций можно оставаться бессимптомным носителем.

«И если мы в последнее время много говорили о постковидном синдроме, то давайте вспомним о том, что и грипп, и другие респираторные вирусы тоже могут привести к серьёзным последствиям: повлиять на работу сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, иных систем. Поэтому не только COVID-19, но и другие респираторные вирусы будут нас сопровождать на протяжении всей жизни», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что к этому нужно относиться так же серьёзно, как и к коронавирусу, и заниматься их специфической и неспецифической профилактикой.

Ранее Анна Попова сообщила, что никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, нет.

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