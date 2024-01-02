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Политолог Асселино: немецкие СМИ скрывают бунты против вмешательства Украины

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Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино заявил, что немецкие фермеры бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство, но СМИ умалчивают об этом.

Об этом он в соцсети X

«В Германии нарастает восстание фермеров! СМИ скрывают этот бунт и его причины», — говорится в сообщении.

Среди них политолог отметил прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС.

Ранее в Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине.

Также политик Флориан Филиппо заявил, что французские СМИ полностью поменяли риторику об Украине.

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