Политолог Асселино: немецкие СМИ скрывают бунты против вмешательства Украины
Об этом он в соцсети X.
«В Германии нарастает восстание фермеров! СМИ скрывают этот бунт и его причины», — говорится в сообщении.
Среди них политолог отметил прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС.
Ранее в Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине.
Также политик Флориан Филиппо заявил, что французские СМИ полностью поменяли риторику об Украине.