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Kyodo: два человека погибли в результате землетрясений в Японии

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Два человека погибли в результате землетрясений в Японии.
Kyodo: два человека погибли в результате землетрясений в Японии
  • Gettyimages.ru

По данным агентства Kyodo со ссылкой на полицию, трагедия произошла в префектуре Исикава.

В Японии ранее обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры Исикава ожидается цунами высотой до 5 м.

Землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным для полуострова Ното с 1885 года.

Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил о шести случаях обрушения домов в результате землетрясений, под завалами могут находиться люди.

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