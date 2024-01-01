Президент России перечислил приоритеты БРИКС

Российский президент Владимир Путин перечислил основные приоритеты БРИКС на время председательства России в объединении.

«В числе приоритетов — дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодёжных обменов и по линии гражданского сообщества», — сказал он.

Путин отметил, что Россия продолжит усилия по продвижению партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям.

Он добавил, что как страна-председатель Россия рассчитывает на плодотворную совместную работу со всеми вовлечёнными в орбиту БРИКС государствами.