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Президент России перечислил приоритеты БРИКС

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Российский президент Владимир Путин перечислил основные приоритеты БРИКС на время председательства России в объединении.
Президент России перечислил приоритеты БРИКС
  • РИА Новости

«В числе приоритетов — дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодёжных обменов и по линии гражданского сообщества», — сказал он.

Путин отметил, что Россия продолжит усилия по продвижению партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям.

Он добавил, что как страна-председатель Россия рассчитывает на плодотворную совместную работу со всеми вовлечёнными в орбиту БРИКС государствами.

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