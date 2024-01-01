В 2023 году скончался 21 миллиардер из списка Forbes

Издание Forbes сообщило, что за 2023 год умер 21 миллиардер из списка журнала.

Как сказано в материале, девять из них были гражданами Соединённых Штатов, трое миллиардеров скончались в Индии, а двое — в Малайзии.

Причём среди 21 умершего только одна предприниматель-женщина — соучредитель фармацевтической компании в КНР WuXi AppTec Чжао Нин.

Отмечается, что средний возраст умерших в прошлом году миллиардеров составил 85 лет.

8 декабря сообщалось, что правящая династия шейхов и эмиров Абу-Даби Аль Нахайян возглавила рейтинг самых богатых семей мира, составленный агентством Bloomberg. Её состояние насчитывает $305 млрд.