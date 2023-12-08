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Рейтинг богатейших семей в мире по версии Bloomberg возглавила семья из ОАЭ

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Правящая династия шейхов и эмиров Абу-Даби Аль Нахайян возглавила рейтинг самых богатых семей мира, составленный агентством Bloomberg. Её состояние насчитывает $305 млрд.
Рейтинг богатейших семей в мире по версии Bloomberg возглавила семья из ОАЭ
  • Gettyimages.ru

«Правящая семья Аль Нахайян десятилетиями управляла территорией, которая сейчас представляет собой ОАЭ, ещё до того, как нефть изменила экономику и финансы королевской семьи», — пишет агентство.

Второе место заняла семья Уолтон, ей принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Их состояние оценивается в $259,7 млрд.

На третьей строчке расположилась семья Эрме — владельцев французского дома моды Hermes. Их состояние агентство оценило в $150,9 млрд.

В начале октября журнал Forbes опубликовал рейтинг 400 самых богатых людей в США, его вновь возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Состояние предпринимателя тогда оценивалось в $251 млрд.

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