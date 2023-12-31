ЦПВС: два израильских F-16 нанесли ракетный удар по объектам вблизи Алеппо

Два истребителя F16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе Алеппо шестью крылатыми ракетами.

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, два тактических израильских истребителя F-16, действуя из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии, нанесли авиационный удар шестью крылатыми ракетами по объектам в районе Алеппо.

Кулить уточнил, что в результате удара никто не пострадал.

30 декабря он сообщил, что воздушное пространство Сирии в течение суток четырежды нарушалось авиацией международной коалиции во главе с США.