ЦПВС: авиация коалиции США четырежды нарушила воздушное пространство Сирии

Воздушное пространство Сирии в течение суток четырежды нарушалось авиацией международной коалиции во главе с США. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C «коалиции», — отметил он.

Подчёркивается, что подобные действия продолжают создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряют обстановку в сирийском воздушном пространстве.

Также за сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полётами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Кулить сообщил, что авиация во главе с США 12 раз вторгалась в воздушное пространство Сирии.