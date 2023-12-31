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В 2023 году власти Бали депортировали 164 иностранца, в том числе 59 россиян

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Глава иммиграционного управления Бали Денпасара Сухендра сообщил, что в 2023 году власти индонезийского острова приняли решение о депортации 164 иностранных граждан, в том числе 59 россиян.
В 2023 году власти Бали депортировали 164 иностранца, в том числе 59 россиян
  • РИА Новости

Его слова приводит портал Bali Post.

Как рассказал Сухендра, из 164 депортированных иностранцев 85 человек были обвинены в несоблюдении законов и правил, а 79 — в превышении срока пребывания на острове. 

«Наибольшее количество иностранцев, попавших под депортацию, прибыло из России — 59 человек, Австралии — 15 человек, а также США — 14 человек», — сказал он.

Ранее на Бали вдоль дорог появились рекламные щиты с надписями на русском и английском языках, которые предупреждают туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.

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