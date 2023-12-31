В 2023 году власти Бали депортировали 164 иностранца, в том числе 59 россиян
- РИА Новости
Его слова приводит портал Bali Post.
Как рассказал Сухендра, из 164 депортированных иностранцев 85 человек были обвинены в несоблюдении законов и правил, а 79 — в превышении срока пребывания на острове.
«Наибольшее количество иностранцев, попавших под депортацию, прибыло из России — 59 человек, Австралии — 15 человек, а также США — 14 человек», — сказал он.
Ранее на Бали вдоль дорог появились рекламные щиты с надписями на русском и английском языках, которые предупреждают туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.