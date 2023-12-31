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Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение Китая и Тайваня является исторической необходимостью.
Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью
  • AP

Об этом глава государства сказал в ходе новогоднего обращения к нации.

«Воссоединение Родины является исторической необходимостью», — цитирует его РИА Новости.

Си Цзиньпин подчеркнул, что соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны воссоединиться, чтобы вместе разделить национальное возрождение Китая.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом напрямую сказал ему, что Тайвань в конце концов воссоединится с материковым Китаем и это произойдёт мирным путём.

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