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Figaro: США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году

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Соединённые Штаты, где в 2024 году состоятся президентские выборы, могут преподнести президенту России Владимиру Путину величайший подарок в новом году.
Figaro: США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Le Figaro.

«Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США», — говорится в публикации.

Как отмечает автор статьи, начавшаяся в США предвыборная гонка продемонстрировала, что поддержка Киева со стороны Вашингтона начинает ослабевать.

Кроме того, в результате выборов Путин может получить от США величайший подарок — возвращение американского экс-лидера Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее президент США Джо Байден обвинил республиканцев конгресса в том, что они «дарят Владимиру Путину величайший рождественский подарок», отказавшись от согласования пакета военной помощи для Украины.

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