FT: Трамп проиграет президентские выборы, а X Маска обанкротится в 2024 году

Журналисты газеты Financial Times опубликовали прогнозы на 2024 год, которые касаются политической, экономической и бизнес-сферы, а также климата.

По прогнозам газеты, бывший американский президент Дональд Трамп не сможет одержать победу на предстоящих президентских выборах в США в 2024 году.

По мнению журналистов, на выборах выиграет действующий лидер США Джо Байден.

Кроме того, утверждается, что Соединённые Штаты и Европейский союз продолжат оказывать Украине финансовую помощь.

Также, согласно прогнозу, компания американского предпринимателя Илона Маска X (бывший Twitter) в новом году обанкротится.

Журналисты также спрогнозировали, что война Израиля и палестинского движения ХАМАС не спровоцирует полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал шуточный прогноз на 2024 год о главных событиях в мире.