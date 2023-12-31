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FT: Трамп проиграет президентские выборы, а X Маска обанкротится в 2024 году

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Журналисты газеты Financial Times опубликовали прогнозы на 2024 год, которые касаются политической, экономической и бизнес-сферы, а также климата.
FT: Трамп проиграет президентские выборы, а X Маска обанкротится в 2024 году
  • Gettyimages.ru

По прогнозам газеты, бывший американский президент Дональд Трамп не сможет одержать победу на предстоящих президентских выборах в США в 2024 году.

По мнению журналистов, на выборах выиграет действующий лидер США Джо Байден.

Кроме того, утверждается, что Соединённые Штаты и Европейский союз продолжат оказывать Украине финансовую помощь. 

Также, согласно прогнозу, компания американского предпринимателя Илона Маска X (бывший Twitter) в новом году обанкротится.

Журналисты также спрогнозировали, что война Израиля и палестинского движения ХАМАС не спровоцирует полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал шуточный прогноз на 2024 год о главных событиях в мире.

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