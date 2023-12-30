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Медведев сделал шуточный прогноз на 2024 год о главных событиях в мире

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал шуточный прогноз на 2024 год о главных событиях в мире.
Медведев сделал шуточный прогноз на 2024 год о главных событиях в мире
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Ловите новую порцию прогнозов, уже на 2024 год (и это вам не гламурные идеи Saxo Bank)», — говорится в сообщении.

По прогнозу Медведева, в 2024 году произойдёт национализация военно-промышленного комплекса стран Европейского союза, а также Соединённых Штатов и Канады в целях последующего пожертвования всего оборонного производства киевскому режиму.

Кроме того, политик спрогнозировал объявление американского президента Джо Байдена в международный розыск на фоне его «неосторожного ухода со сцены» во время выступления.

Также, добавил Медведев, в следующем году мир ждёт оживление «мумий инопланетян», которые сейчас прячутся на американских военных базах, с последующим получением инопланетянами более половины мест в сенате и палате представителей США.

В заключение политик спрогнозировал начало правления династии рептилоидов в Японии.

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