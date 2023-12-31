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Политолог назвал обвинения Шольца в адрес Путина запредельным лицемерием

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Полина Полетаева
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал заявление Канцлера Германии Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин якобы перекрыл «газовый кран» для Германии.
Политолог назвал обвинения Шольца в адрес Путина запредельным лицемерием
  • AP

По словам собеседника RT, заявление Олафа Шольца — глупость.

«К сожалению, нужно признать, что нынешний лидер Германии умом не отличается, так же как и не является успешным политиком. Об этом свидетельствуют социологические опросы, которые дают ему крайне низкий уровень оценки. По мнению немецких граждан, Шольц — это канцлер-аутсайдер», — считает Шаповалов.

Он уверен, что подобное заявление является «попыткой переложить с больной головы на здоровую».

«Понятно, что не в интересах России было прекращать выгодное как для России, так и для Германии экономическое сотрудничество, которому более 50 лет. Это не инициатива России. Это инициатива западных стран, которые ввели санкции против России и совершили теракт в отношении «Северных потоков», — отметил политолог.

Он также добавил, что данным заявлением канцлер Германии пытается оправдать свою некомпетентность.

«С одной стороны, это запредельное лицемерие из разряда абсолютно аморальных заявлений. А с другой стороны, это заявление политика-неудачника, который пытается оправдаться за катастрофические результаты своей деятельности во главе правительства», — заключил Шаповалов.

Ранее стало известно, что Шольц в новогоднем обращении обвинил Путина в отключении газа для ФРГ.

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