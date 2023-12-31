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В США заявили о попадании ракеты в контейнеровоз в Красном море

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Контейнеровоз Maersk Hangzhou попал под обстрел в Красном море, одна ракета попала в судно. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

«Контейнеровоз Maersk Hangzhou сообщил, что в него попала ракета, когда он шёл в южной части Красного моря», — говорится в заявлении в соцсети Х (бывший Twitter).

Американские военные подчеркнули, что уничтожили две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные хуситами.

Ранее стало известно, что эсминец ВМС США Mason сбил БПЛА и противокорабельную ракету, которые выпустили йеменские повстанцы-хуситы в южной части Красного моря.

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