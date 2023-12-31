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Небензя назвал малодушным отказ постпреда Чехии при ООН от заседания по Белгороду

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Отказ чешского постпреда от участия в заседании Совбеза ООН по теме атаки на Белгород является малодушным. Об этом заявил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.

«Где представитель Чехии, от произведённых в которой ракет погибли мирные жители Белгорода?», — сказал он 

Небензя подчеркнул, что российская сторона пригласила чешского постпреда выступить на заседании Совбеза ООН, но он «малодушно уклонился от участия».

Ранее стало известно, что постоянный представитель Чехии при ООН отказался участвовать в заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом украинцами Белгорода в том числе чешским оружием.

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