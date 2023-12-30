Экономист Вольф: Байден напуган из-за провала на Украине

Американский экономист Ричард Вольф заявил, что президента Соединённых Штатов Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине.

В интервью YouTube-каналу Dialogue works он отметил, что политическое будущее представителей американского правительства находится под вопросом.

«В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо, — что с ними может произойти то же самое», — объяснил экономист.

Вольф добавил, что провал на Украине и ущерб от американской поддержки Израиля в конфликте с палестинским движением ХАМАС будут иметь серьёзные последствия для США.

Ранее американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что западные страны виноваты в провале контрнаступления ВСУ.