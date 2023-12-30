ABC News: более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в США

Более 120 рыбаков были спасены с отколовшейся льдины в американском штате Миннесота, сообщил телеканал ABC News.

«Когда льдина откололась от берега Аппер-Ред Лэйк, на ней дрейфовали 122 рыбака», — говорится в публикации.

По данным телеканала, льдина находилась около 9 м от берега. До прибытия спасателей рыбакам попытался оказать помощь прохожий при помощи каноэ. В результате этого четыре человека упали воду, однако сейчас их жизням ничего не угрожает.

В ноябре стало известно, что в Оймяконском районе Якутии спасатели обнаружили тела трёх пропавших рыбаков.