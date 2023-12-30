Глава МИД Аргентины: решение не вступать в БРИКС было отчасти идеологическим

Решение Аргентины не вступать в БРИКС было отчасти идеологическим. Об этом сообщила глава аргентинского МИД Диана Мондино.

«И то и то», — ответила она на вопрос, было ли решение Буэнос-Айреса идеологическим или практическим.

Мондино в интервью газете La Nación сообщила, что Аргентина уже имеет торговые отношения со странами БРИКС.

Ранее новостной портал Infobae передал, что аргентинский лидер Хавьер Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину официально отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.