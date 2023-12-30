RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Аргентины: решение не вступать в БРИКС было отчасти идеологическим

Короткая ссылка
Решение Аргентины не вступать в БРИКС было отчасти идеологическим. Об этом сообщила глава аргентинского МИД Диана Мондино.

«И то и то», — ответила она на вопрос, было ли решение Буэнос-Айреса идеологическим или практическим.

Мондино в интервью газете La Nación сообщила, что Аргентина уже имеет торговые отношения со странами БРИКС.

Ранее новостной портал Infobae передал, что аргентинский лидер Хавьер Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину официально отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить