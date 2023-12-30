Генерал ФРГ: Россия может использовать в военных целях лампочки из холодильников

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) может использовать в своих нуждах даже лампочки для холодильников. Об этом заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

В интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung он подчеркнул, что Запад недооценил мощности российского ВПК.

«Даже если эти государства (КНДР, Китай или страны глобального Юга. — RT) будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — сказал Фрейдинг.

Ранее исследование S&P Global показало, что индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в декабре текущего года достиг максимума (54,6 пункта) с января 2017 года.