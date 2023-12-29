RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше

Короткая ссылка
Североатлантический альянс наблюдает за развитием ситуации и сохраняет бдительность после инцидента в Польше, где, как утверждают в Варшаве, на какое-то время в воздушное пространство вторглась ракета. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Havana

Как отметил генсек альянса на своей странице в соцсети X (экс-Twitter), у него состоялся разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, темой которого стал этот инцидент.

«НАТО полностью солидарно с нашим ценным членом альянса — Польшей, мониторит ситуацию. Мы будем в контакте, пока все факты будут устанавливаться. НАТО остаётся бдительным», — написал Столтенберг.

Ранее оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш заявил, что польские истребители не успели сбить залетевшую с Украины ракету.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить