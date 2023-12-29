Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше
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Как отметил генсек альянса на своей странице в соцсети X (экс-Twitter), у него состоялся разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, темой которого стал этот инцидент.
«НАТО полностью солидарно с нашим ценным членом альянса — Польшей, мониторит ситуацию. Мы будем в контакте, пока все факты будут устанавливаться. НАТО остаётся бдительным», — написал Столтенберг.
Ранее оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш заявил, что польские истребители не успели сбить залетевшую с Украины ракету.