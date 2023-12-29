Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше

Североатлантический альянс наблюдает за развитием ситуации и сохраняет бдительность после инцидента в Польше, где, как утверждают в Варшаве, на какое-то время в воздушное пространство вторглась ракета. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как отметил генсек альянса на своей странице в соцсети X (экс-Twitter), у него состоялся разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, темой которого стал этот инцидент.

«НАТО полностью солидарно с нашим ценным членом альянса — Польшей, мониторит ситуацию. Мы будем в контакте, пока все факты будут устанавливаться. НАТО остаётся бдительным», — написал Столтенберг.

Ранее оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш заявил, что польские истребители не успели сбить залетевшую с Украины ракету.