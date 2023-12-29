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Спецрейс МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

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Дополнительный спецрейс МЧС России доставит в Москву 33 гражданина России и членов их семей, эвакуированных из Газы.
Спецрейс МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву с эвакуированными гражданами», — сказано в заявлении.

Уточняется, что в самолёте Ил-76 в Россию летят 33 человека, в том числе 14 детей, которые решили покинуть зону палестино-израильского конфликта.

18 декабря глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что оперативная группа ведомства завершает работу по эвакуации российских граждан с территории сектора Газа.

20 декабря в МЧС заявили, что самолёт Ил-76 МЧС России доставил 18 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

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