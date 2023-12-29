Спецрейс МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву с эвакуированными гражданами», — сказано в заявлении.
Уточняется, что в самолёте Ил-76 в Россию летят 33 человека, в том числе 14 детей, которые решили покинуть зону палестино-израильского конфликта.
18 декабря глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что оперативная группа ведомства завершает работу по эвакуации российских граждан с территории сектора Газа.
20 декабря в МЧС заявили, что самолёт Ил-76 МЧС России доставил 18 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа.