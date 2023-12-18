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Куренков: МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа

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Оперативная группа МЧС России завершает работу по эвакуации российских граждан с территории сектора Газа, заявил глава ведомства Александр Куренков.
Куренков: МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа
  • AP

«Оперативная группа МЧС России завершает работу по эвакуации граждан России из сектора Газа», — приводит его слова пресс-служба МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, президент России Владимир Путин принял решение о выводе оперативной группы МЧС России с территории Египта.

Куренков рассказал, что после почти двух месяцев работ по эвакуации в Россию доставили более 1 тыс. человек, в том числе 470 детей.

Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси поблагодарил его за помощь в эвакуации россиян из сектора Газа.

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