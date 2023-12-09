Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы

Российский лидер Владимир Путин в рамках переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси поблагодарил его за помощь в эвакуации россиян из сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России поблагодарил Абдель Фаттаха Сиси за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей, а также в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из России», — говорится в заявлении.

Вместе с этим с обеих сторон была выражена заинтересованность в дальнейшем наращивании российско-египетского сотрудничества.

Также российский лидер пожелал Ас-Сиси успеха на предстоящих в эти дни в Египте президентских выборах.

Ранее сообщалось, что Путин и его иранский коллега Ибрагим Раиси в ходе переговоров обсудили палестино-израильский конфликт и вопросы двустороннего сотрудничества.