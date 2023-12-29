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Президент Польши созвал срочное совещание из-за прилетевшего с Украины объекта

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Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными из-за прилетевшего со стороны Украины неопознанного объекта.
Президент Польши созвал срочное совещание из-за прилетевшего с Украины объекта
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом информирует канцелярия президента Польши. 

Отмечается, что Дуда переговорил с министром обороны республики Владиславом Косиняком-Камышем.

Срочная встреча в Бюро национальной безопасности назначена на 15:00 мск.

Ранее оперативное командование польских вооружённых сил заявило, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины проник неопознанный объект, который впоследствии исчез с радаров.

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