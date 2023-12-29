Президент Польши созвал срочное совещание из-за прилетевшего с Украины объекта

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными из-за прилетевшего со стороны Украины неопознанного объекта.

Об этом информирует канцелярия президента Польши.

Отмечается, что Дуда переговорил с министром обороны республики Владиславом Косиняком-Камышем.

Срочная встреча в Бюро национальной безопасности назначена на 15:00 мск.

Ранее оперативное командование польских вооружённых сил заявило, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины проник неопознанный объект, который впоследствии исчез с радаров.