Президент Польши созвал срочное совещание из-за прилетевшего с Украины объекта
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Об этом информирует канцелярия президента Польши.
Отмечается, что Дуда переговорил с министром обороны республики Владиславом Косиняком-Камышем.
Срочная встреча в Бюро национальной безопасности назначена на 15:00 мск.
Ранее оперативное командование польских вооружённых сил заявило, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины проник неопознанный объект, который впоследствии исчез с радаров.