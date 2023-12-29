Индия намерена вывести 50 спутников на орбиту Земли к 2028 году
- Gettyimages.ru
- © Orla
Выступая на научном симпозиуме в Технологическом институте Мумбаи, Соманатх заявил, что на разных орбитах будут сформированы несколько эшелонов спутников.
«Мы сможем наблюдать как за индийской территорией, так и за соседними регионами. Запуск спутников в больших масштабах позволит Индии снизить уровень угроз её безопасности», — цитирует Соманатха The Hindu.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что рассмотрит предложение РАН построить две станции «Луна-27».