Индия намерена вывести 50 спутников на орбиту Земли к 2028 году

Запуск 50 спутников для наблюдения за поверхностью Земли намерена осуществить Индия. О таких планах страны на ближайшие пять лет сообщил глава Организации космических исследований Индии (ISRO) Шридхара Соманатх.

Выступая на научном симпозиуме в Технологическом институте Мумбаи, Соманатх заявил, что на разных орбитах будут сформированы несколько эшелонов спутников.

«Мы сможем наблюдать как за индийской территорией, так и за соседними регионами. Запуск спутников в больших масштабах позволит Индии снизить уровень угроз её безопасности», — цитирует Соманатха The Hindu.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что рассмотрит предложение РАН построить две станции «Луна-27».