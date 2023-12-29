Немецкий депутат Нурипур: Европа не компенсирует Украине отсутствие помощи США

Германия и другие страны Европы не смогут компенсировать Украине отсутствие американской поддержки. Об этом заявил сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии «Зелёные» Омид Нурипур.

«Вряд ли возможно компенсировать то, что американцы достигли на сегодняшний день, ни с точки зрения техники, ни с финансовой точки зрения», — цитирует его ZDF.

Нурипур подчеркнул, что если Киев полностью потеряет помощь со стороны Вашингтона, то Евросоюзу придётся усилить свою поддержку Украины.

Ранее украинский эксперт Алексей Кущ заявил, что без западной помощи возможность Украины продержаться ограничивается периодом от шести месяцев до года.