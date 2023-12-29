Посол Нечаев: почти все форматы взаимодействия Москвы и Берлина упразднены

Почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон упразднены или заморожены по инициативе Берлина.

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

«Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны», — сказал дипломат.

По его словам, сложившаяся ситуация не является выбором Москвы.

Также Нечаев заявил, что у Запада нет «вундерваффе» для изменения ситуации на Украине.

Кроме того, посол добавил, что ФРГ не делится деталями расследования по «Северным потокам».