Наследница компании L'Oreal стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд

Наследница косметической компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире, чьё состояние достигло $100 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, на это повлиял рост акций компании до рекордного уровня.

Отмечается, что показатели стали лучшими с 1998 года.

Ранее рейтинг богатейших семей в мире по версии Bloomberg возглавила семья из ОАЭ