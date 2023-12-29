RT в Telegram
Подпишись

Наследница компании L'Oreal стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд

Короткая ссылка
Наследница косметической компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире, чьё состояние достигло $100 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, на это повлиял рост акций компании до рекордного уровня.

Отмечается, что показатели стали лучшими с 1998 года.

Ранее рейтинг богатейших семей в мире по версии Bloomberg возглавила семья из ОАЭ

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить