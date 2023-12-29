Наследница компании L'Oreal стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд
Наследница косметической компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире, чьё состояние достигло $100 млрд.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, на это повлиял рост акций компании до рекордного уровня.
Отмечается, что показатели стали лучшими с 1998 года.
Ранее рейтинг богатейших семей в мире по версии Bloomberg возглавила семья из ОАЭ
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