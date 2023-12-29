Минобороны САР: Израиль нанёс удары по ряду позиций на юге Сирии
Об этом сообщает Минобороны САР.
«Сегодня около 23:05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в южном регионе», — передаёт РИА Новости.
По данным ведомства, в результате атаки был причинён материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска.
Также стало известно, что в Сирии уничтожены склады обстрелявших военных боевиков.