Минобороны САР: Израиль нанёс удары по ряду позиций на юге Сирии

Израиль нанёс ракетные удары по югу Сирии, сирийская ПВО сбила большинство ракет.

Об этом сообщает Минобороны САР.

«Сегодня около 23:05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в южном регионе», — передаёт РИА Новости.

По данным ведомства, в результате атаки был причинён материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска.

Также стало известно, что в Сирии уничтожены склады обстрелявших военных боевиков.