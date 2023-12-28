Госсекретарь Колорадо допустила восстановление Трампа на праймериз 5 января

Госсекретарь штата Колорадо Джена Гризвольд допустила восстановление в бюллетенях республиканских праймериз экс-президента США Дональда Трампа, если его дисквалификацию не утвердит федеральный верховный суд.

«Трамп будет включен в качестве кандидата в бюллетени президентских праймериз в Колорадо 2024 года в день сертификации — 5 января 2024 года, если Верховный суд США не откажется принять дело к рассмотрению», — цитирует её РИА Новости.

Гризвольд призвала суд к оперативности с учётом сжатых сроков.

Ранее Трамп заявил, что ему тяжело проводить по-настоящему прекрасное Рождество из-за «жуликоватого и некомпетентного» нынешнего главы государства Джо Байдена.

Экс-президент США изъявил желание провести дебаты с Байденом.

Также обозреватель Fox Ларри Кадлоу заявил, что Байден впадает в отчаяние из-за планов Трампа.