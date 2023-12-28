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Лавров удивился отсутствию манер у европейских чиновников в ходе визита в Пекин

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Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление отсутствию манер у современных европейских чиновников, комментируя их визит в Пекин.
Лавров удивился отсутствию манер у европейских чиновников в ходе визита в Пекин
  • globallookpress.com
  • © Sebastian Gollnow

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношение Европы к Китаю будет зависеть от действий Пекина по отношению к Украине.

Лавров отметил, что в ЕС привыкли беседовать подобным образом со своими экс-колониями, финансово зависимыми от ЕС и Запада.

«Но разговаривать так с великой державой, крупнейшей мировой экономикой? Со страной с многими тысячелетиями истории, культуры, традиций, изобретений? Это о многом говорит в том, что касается манер современной европейской бюрократии», — заявил министр в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель недоволен позицией китайских властей касательно конфликта между Россией и Украиной.

Впоследствии глава Евросовета Шарль Мишель заявил о желании ЕС иметь стабильные отношения с Китаем.

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