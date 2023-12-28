Командующий армией Нидерландов Вийнен заявил об угрозе конфликта с Россией
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Его слова приводит газета De Telegraaf.
«Нидерланды должны серьёзно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — сказал Вийнен.
Военный добавил, что Нидерландам, в частности, необходимо готовиться к вооружённому конфликту с Россией.
Он призвал увеличить число резервистов и добровольцев для дальнейшего эффективного функционирования армии.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен высказал мнение, что между Россией и странами Запада начинается новая холодная война.