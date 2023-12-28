Командующий армией Нидерландов Вийнен заявил об угрозе конфликта с Россией

Уходящий в отставку главнокомандующий Вооружёнными силами Нидерландов Мартин Вийнен заявил, что нидерландской армии необходимо готовиться к возможному военному конфликту с Россией.

Его слова приводит газета De Telegraaf.

«Нидерланды должны серьёзно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — сказал Вийнен.

Военный добавил, что Нидерландам, в частности, необходимо готовиться к вооружённому конфликту с Россией.

Он призвал увеличить число резервистов и добровольцев для дальнейшего эффективного функционирования армии.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен высказал мнение, что между Россией и странами Запада начинается новая холодная война.