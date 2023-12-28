Times of Israel сообщила о гибели заложницы ХАМАС с гражданством США

Заложница палестинского движения ХАМАС с гражданством Соединённых Штатов Джудит Вайнштейн погибла в секторе Газа 7 октября, сообщила газета The Times of Israel.

Ранее, 22 декабря, израильская волонтёрская организация «Форум семей заложников и пропавших без вести» объявила о гибели заложника ХАМАС, которым оказался 73-летний американец Гади Хаггаи.

По данным организации, он был похищен вместе с женой 7 октября.

«Джудит Вайнштейн погибла во время террористического нападения ХАМАС 7 октября, её тело удерживается в Газе», — говорится в публикации.

Ранее израильская армия обнаружила тела пяти пленных граждан в подземных тоннелях ХАМАС в секторе Газа.