На российской авиабазе Хмеймим для исповедующих ислам открыли молельную комнату
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, военные-мусульмане, проходящие службу в российской группировке войск, смогут совершать намаз и другие обряды.
Отмечается, что молельная комната расположена в непосредственной близости от полевого храма и часовни.
Комнату разместили в традиционной юрте, которую на российскую авиабазу Хмеймим передал Казахстан. Она оборудована всеми необходимыми атрибутами для духовного просвещения мусульман.
Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что ВКС России уничтожили в Идлибе два пункта управления и склады боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных войск.