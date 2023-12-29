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На российской авиабазе Хмеймим для исповедующих ислам открыли молельную комнату

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Молельную комнату для военнослужащих Вооружённых сил России, исповедующих ислам, открыли на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, военные-мусульмане, проходящие службу в российской группировке войск, смогут совершать намаз и другие обряды.

Отмечается, что молельная комната расположена в непосредственной близости от полевого храма и часовни.

Комнату разместили в традиционной юрте, которую на российскую авиабазу Хмеймим передал Казахстан. Она оборудована всеми необходимыми атрибутами для духовного просвещения мусульман.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что ВКС России уничтожили в Идлибе два пункта управления и склады боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных войск.

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