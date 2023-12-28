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Geo: Пакистан запретил празднование Нового года в знак солидарности с Палестиной

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Власти Пакистана приняли решение о запрете всех празднований, связанных с Новым годом, в знак солидарности с народом Палестины.
Geo: Пакистан запретил празднование Нового года в знак солидарности с Палестиной
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал Geo.

«Принимая во внимание ситуацию, правительство Пакистана решило запретить все празднования, связанные с Новым годом», — говорится в сообщении.

Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар также обратился к жителям страны с призывом проявить солидарность с палестинцами.

Ранее стало известно, что число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 21 320.

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