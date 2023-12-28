Geo: Пакистан запретил празднование Нового года в знак солидарности с Палестиной

Власти Пакистана приняли решение о запрете всех празднований, связанных с Новым годом, в знак солидарности с народом Палестины.

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Об этом информирует телеканал Geo. «Принимая во внимание ситуацию, правительство Пакистана решило запретить все празднования, связанные с Новым годом», — говорится в сообщении. Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар также обратился к жителям страны с призывом проявить солидарность с палестинцами. Ранее стало известно, что число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 21 320.