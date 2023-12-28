Абрамович подал в суд против банка, отказавшегося от пожертвования для Израиля

Миллиардер Роман Абрамович вместе с израильской благотворительной организацией «ЗАКА» подал в суд против банка «Мизрахи-Тефахот», который отказался провести транзакцию с пожертвованием для Израиля из-за санкций ЕС.

По данным израильского издания Globes, бизнесмен пытался перевести около $2,2 млн в пользу благотворительной организации для того, чтобы профинансировать поисково-спасательные работы. Банк отказался принять перевод, сославшись на санкции ЕС и Великобритании, введённые против Абрамовича.

В свою очередь, бизнесмен заявил, что он должен был получить одобрение транзакции, так как является гражданином Израиля, где против него не вводилось никаких ограничений.

В феврале 2022 года Роман Абрамович, который владел «Челси» с 2003-го, попал в санкционный список Великобритании. Далее он сразу же передал управление лондонским клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму 49-летнего Тодда Боули.

Ранее сообщалось, что средства от продажи «Челси» не могут перевести в Россию из-за санкций.