В The Guardian отметили излишний оптимизм Зеленского в конфликте с Россией

В окружении Владимира Зеленского полагают, что он излишне оптимистичен относительно перспектив прогресса в конфликте с Россией.

«Некоторые из его советников считают, что он слишком уверен в перспективах прогресса в войне и что он ещё не адаптировался к меняющейся действительности», — сообщает The Guardian.

Побывавший на Украине автор публикации отметил, что Зеленского критикуют за то, что он не нашёл способа «поговорить со своей страной или с миром» и не приспособился к текущей ситуации в отношении России.

«Он больше не самый важный человек в мире в том смысле, в каком он был», — подчеркнул журналист.

Ранее опрос показал снижение рейтинга доверия украинцев Владимиру Зеленскому на 20%.

Кроме того, президент США Джо Байден резко изменил позицию по поводу помощи Украине, напомнив Зеленскому, что поставки оружия не будут бесконечными.

По данным Financial Times со ссылкой на источники, некоторые союзники Киева обсуждают заморозку украинского конфликта.