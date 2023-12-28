Times of India: в Индии медведь напал на трёх женщин
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Уточняется, что инциденты произошли в индийском городе Балангир.
Медведь напал на женщину, собиравшую цветы у своего дома, после чего атаковал двух уборщиц мусора.
Пострадавших госпитализировали, позднее двоих отпустили домой, третья находится в реанимации в критическом состоянии.
Ранее государственный министр окружающей среды, лесов и изменения климата Индии Ашвини Кумар Чоубей заявил, что жертвами нападения слонов и тигров в Индии в 2023 году стали более 2,9 тыс. человек.