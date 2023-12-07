Слоны и тигры убили более 2,9 тысячи человек в Индии в 2023 году

Жертвами нападения слонов и тигров в Индии в 2023 году стали более 2,9 тыс. человек. Об этом сообщил 7 декабря государственный министр окружающей среды, лесов и изменения климата Ашвини Кумар Чоубей.

Обращаясь к Совету штатов (верхняя палата парламента страны), госминистр отметил, что с начала года от когтей и клыков тигров умерли 293 человека. В свою очередь, жертвами атак слонов в 2023 году стали 2657 человек.

«Случаи нападения диких животных происходят в разных частях страны по нескольким причинам, которые среди прочего включают деградацию среды обитания, истощение естественной кормовой базы, увеличение популяции диких животных из-за постоянных усилий по их защите и так далее», — цитирует Чоубея ТАСС.

В марте сообщалось, что на востоке Индии в результате нападений слонов погибли четыре мужчины и пять женщин.