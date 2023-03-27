Times of India: девять человек погибли из-за нападений слонов на востоке Индии

Девять человек погибли в результате нападений диких слонов в индийском восточном штате Западная Бенгалия.

Об этом сообщает газета Times of India.

Среди погибших есть пять женщин.

Нападения слонов на жителей произошли в лесных районах Харагпур и Джарграм.

По данным газеты, основной причиной таких инцидентов является сокращение среды обитания слонов из-за деятельности человека.

В феврале в администрации Советско-Гаванского района Хабаровского края заявили о гибели охотника. Предполагается, что он погиб в результате нападения тигра.