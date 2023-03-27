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Times of India: девять человек погибли из-за нападений слонов на востоке Индии

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Девять человек погибли в результате нападений диких слонов в индийском восточном штате Западная Бенгалия.
Times of India: девять человек погибли из-за нападений слонов на востоке Индии
  • Gettyimages.ru
  • © ManoJ Saha / 500px

Об этом сообщает газета Times of India.

Среди погибших есть пять женщин.

Нападения слонов на жителей произошли в лесных районах Харагпур и Джарграм.

По данным газеты, основной причиной таких инцидентов является сокращение среды обитания слонов из-за деятельности человека.

В феврале в администрации Советско-Гаванского района Хабаровского края заявили о гибели охотника. Предполагается, что он погиб в результате нападения тигра.

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