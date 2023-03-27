Times of India: девять человек погибли из-за нападений слонов на востоке Индии
- Gettyimages.ru
- © ManoJ Saha / 500px
Об этом сообщает газета Times of India.
Среди погибших есть пять женщин.
Нападения слонов на жителей произошли в лесных районах Харагпур и Джарграм.
По данным газеты, основной причиной таких инцидентов является сокращение среды обитания слонов из-за деятельности человека.
В феврале в администрации Советско-Гаванского района Хабаровского края заявили о гибели охотника. Предполагается, что он погиб в результате нападения тигра.