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Минобороны Китая предупредило о негативных последствиях выхода США из ДРСМД

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Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет иметь негативные последствия во многих аспектах.
Минобороны Китая предупредило о негативных последствиях выхода США из ДРСМД
  • РИА Новости

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

«Односторонний выход США из ДРСМД будет иметь негативные последствия во многих аспектах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС заявил, что вопрос сохранения введённого Россией моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности стоит остро из-за действий США.

Кроме того, Лавров заявил, что США «сломали» ДРСМД, так как эти ракеты нужны им против Китая.

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