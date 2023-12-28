Лавров: лишь внутреннее потрясение может привести США в чувство

США могут избавиться от ощущения собственного превосходства и прийти в чувство. Однако сделать это они смогут лишь в результате внутреннего потрясения. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Говоря на эту тему в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24», глава внешнеполитического ведомства отметил, что речь идёт о какой-то серьёзной внутриамериканской проблеме.

«Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край», — резюмировал он.

Помимо этого, в ходе интервью Лавров высказался о более справедливом экономическом порядке в мире. По словам министра, движение в этом направлении уже не остановить.