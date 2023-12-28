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Лавров: лишь внутреннее потрясение может привести США в чувство

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США могут избавиться от ощущения собственного превосходства и прийти в чувство. Однако сделать это они смогут лишь в результате внутреннего потрясения. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: лишь внутреннее потрясение может привести США в чувство
  • РИА Новости

Говоря на эту тему в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24», глава внешнеполитического ведомства отметил, что речь идёт о какой-то серьёзной внутриамериканской проблеме. 

«Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край», — резюмировал он.

Помимо этого, в ходе интервью Лавров высказался о более справедливом экономическом порядке в мире. По словам министра, движение в этом направлении уже не остановить.

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