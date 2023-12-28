Лавров: Зеленский предал оба своих народа

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский предал оба своих народа.

Об этом глава МИД заявил в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

Лавров отметил, что вся общественность в сети смотрит, как Зеленский ещё несколько лет назад выступал в духе сценария сериала «Слуга народа»: «Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины» — почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать?»

По его словам, Зеленский предал «даже не один народ, а оба своих народа».

Также Лавров заявил, что десять дней назад прошла тайная встреча по так называемой «формуле мира» Зеленского, в которой участвовали страны Запада и некоторые государства Глобального Юга.

По его словам, близкие союзники и единомышленники России, участвовавшие в данной встрече, «не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к России».