RT в Telegram
Подпишись

Лавров: Зеленский предал оба своих народа

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский предал оба своих народа.
Лавров: Зеленский предал оба своих народа
  • РИА Новости

Об этом глава МИД заявил в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

Лавров отметил, что вся общественность в сети смотрит, как Зеленский ещё несколько лет назад выступал в духе сценария сериала «Слуга народа»: «Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины» — почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать?»

По его словам, Зеленский предал «даже не один народ, а оба своих народа».

Также Лавров заявил, что десять дней назад прошла тайная встреча по так называемой «формуле мира» Зеленского, в которой участвовали страны Запада и некоторые государства Глобального Юга.

По его словам, близкие союзники и единомышленники России, участвовавшие в данной встрече, «не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить